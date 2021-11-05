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НОВОСТИ

Публикации по поводу гибели российского дипломата в Берлине посольство РФ считает некорректными

15:51 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в ФРГ не дает подробных комментариев относительно гибели в октябре 35-летнего российского дипломата в Берлине и считает некорректными спекуляции в СМИ на этот счет. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии.

"Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года, - отметили в посольстве. - Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой".

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", - отметили в диппредставительстве.

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