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Moody's: Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали

16:20 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

"Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП России в 2021 году вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 году", - отметили эксперты агентства. В 2023 году Moody's прогнозируют рост ВВП РФ на уровне 1,5%.

Эти прогнозы включают ожидания по восстановлению мировых цен на сырьевые товары и восстановление внутреннего рынка после карантина COVID-19. "Рост реального ВВП на 10,5% в годовом исчислении во втором квартале вернул объемы производства в России до уровня, предшествующего пандемии", - добавили там.

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