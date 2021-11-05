На территории бывшей промзоны Котляково создадут почти 3000 рабочих мест
16:58 05.11.2021
После реорганизации территории бывшей промзоны Котляково в этом месте начнут действовать компании, которые позволят создать дополнительно почти 3000 рабочих мест. Проект благоустройства промзоны будет выполнен в рамках программы «Индустриальные кварталы». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на площади примерно 23 га откроются высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры. Планируется, что инвестиции в проект составят примерно 45 млрд руб., а ежегодные поступления в бюджет Москвы в результате их работы превысят 4,5 млрд руб.
Кроме того, как отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, инвесторы возведут там 230 тыс. кв м недвижимости.
Напомним, комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать в мегаполисе примерно 500 тыс. рабочих мест и обеспечит около 3 трлн руб. поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций при реализации программы составит более 7 трлн руб.
НОВОСТИ
- 17:30 05.11.2021
- Германия не собирается возвращаться к атомной энергетике
- 16:20 05.11.2021
- Moody's: Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали
- 15:51 05.11.2021
- Публикации по поводу гибели российского дипломата в Берлине посольство РФ считает некорректными
- 15:27 05.11.2021
- Во Франции наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19
- 15:00 05.11.2021
- Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
- 14:40 05.11.2021
- Германский МИД подтвердил факт гибели сотрудника посольства РФ в Берлине
- 14:00 05.11.2021
- Украина выпала из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки граждан в ЕС
- 13:45 05.11.2021
- Власти Петербурга не будут продлевать "ковидные" каникулы после 7 ноября
- 12:20 05.11.2021
- С 9 ноября Россия и Австрия снимают взаимные ограничения на авиасообшение
- 12:00 05.11.2021
- В Узбекистане министр потерял свой пост из-за попытки ограничить доступ к некоторым соцсетям - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать