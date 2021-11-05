На территории бывшей промзоны Котляково создадут почти 3000 рабочих мест

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После реорганизации территории бывшей промзоны Котляково в этом месте начнут действовать компании, которые позволят создать дополнительно почти 3000 рабочих мест. Проект благоустройства промзоны будет выполнен в рамках программы «Индустриальные кварталы». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на площади примерно 23 га откроются высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры. Планируется, что инвестиции в проект составят примерно 45 млрд руб., а ежегодные поступления в бюджет Москвы в результате их работы превысят 4,5 млрд руб.

Кроме того, как отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, инвесторы возведут там 230 тыс. кв м недвижимости.

Напомним, комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать в мегаполисе примерно 500 тыс. рабочих мест и обеспечит около 3 трлн руб. поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций при реализации программы составит более 7 трлн руб.