Германия не собирается возвращаться к атомной энергетике

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. министра охраны окружающей среды Германии Свеня Шульце выступила против возвращения страны к атомной энергетике в свете роста цен на энергоносители.

"В Германии не будет ренессанса атомной энергетики", - сказала она в опубликованном в пятницу интервью новостному порталу "Т-онлайн". "Нет никакого смысла заниматься чем-то, что слишком опасно, дорого. Я не могу представить себе сценарий, при котором в Германии большинство жителей выступит за возвращение к атомной энергетике", - считает Шульце.

По ее мнению, подлинная энергетическая реформа возможна только при условии расширения возобновляемых источников. Тот, кто одновременно отказывается от угольной и атомной энергетики, должен "заняться чем-то новым", сказала Шульце.