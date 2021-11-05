Германия не собирается возвращаться к атомной энергетике
17:30 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Германии не будет ренессанса атомной энергетики", - сказала она в опубликованном в пятницу интервью новостному порталу "Т-онлайн". "Нет никакого смысла заниматься чем-то, что слишком опасно, дорого. Я не могу представить себе сценарий, при котором в Германии большинство жителей выступит за возвращение к атомной энергетике", - считает Шульце.
По ее мнению, подлинная энергетическая реформа возможна только при условии расширения возобновляемых источников. Тот, кто одновременно отказывается от угольной и атомной энергетики, должен "заняться чем-то новым", сказала Шульце.
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