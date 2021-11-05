0
0
90
НОВОСТИ

Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой

18:46 05.11.2021 Источник: Интерфакс

Столкновение ударной атомной подлодки с подводной горой 2 октября в Южно-Китайском море произошло из-за ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком, следует из данных ВМС США.

По итогам расследования, вместе с главным старшиной гидроакустической части Кори Роджерсом в связи с инцидентом от своих должностей отстранены также командир подлодки Кэмерон Альджилани и старпом Патрик Кашин, сообщил 7-й оперативный флот США. Они отстранены от должностей "из-за утраты доверия", отметили во флоте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:25 05.11.2021
Власти США готовы закупить у Pfizer экспериментальных таблеток от COVID-19
0
40
18:48 05.11.2021
В Минобороны сформирован противоковидный отряд
0
98
17:30 05.11.2021
Германия не собирается возвращаться к атомной энергетике
0
223
16:58 05.11.2021
На территории бывшей промзоны Котляково создадут почти 3000 рабочих мест
0
212
16:20 05.11.2021
Moody's: Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали
0
298
15:51 05.11.2021
Публикации по поводу гибели российского дипломата в Берлине посольство РФ считает некорректными
0
356
15:27 05.11.2021
Во Франции наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19
0
348
15:00 05.11.2021
Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
0
371
14:40 05.11.2021
Германский МИД подтвердил факт гибели сотрудника посольства РФ в Берлине
0
388
14:00 05.11.2021
Украина выпала из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки граждан в ЕС
0
399

Возврат к списку