Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой

18:46 Источник: Интерфакс

Столкновение ударной атомной подлодки с подводной горой 2 октября в Южно-Китайском море произошло из-за ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком, следует из данных ВМС США.

По итогам расследования, вместе с главным старшиной гидроакустической части Кори Роджерсом в связи с инцидентом от своих должностей отстранены также командир подлодки Кэмерон Альджилани и старпом Патрик Кашин, сообщил 7-й оперативный флот США. Они отстранены от должностей "из-за утраты доверия", отметили во флоте.