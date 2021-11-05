Совер ректоров ВУЗов Москвы и Подмосковья рекомендовал смешанную форму обучения
21:25 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом; активизировать кампанию в вузах по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета; организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией, используя опыт МГПУ и других университетов", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 21:40 05.11.2021
- Глава Минюста Грузии сказал, что Саакашвили есть каши и пьет соки
- 19:25 05.11.2021
- Власти США готовы закупить у Pfizer экспериментальные таблетки от COVID-19
- 18:48 05.11.2021
- В Минобороны сформирован противоковидный отряд
- 18:46 05.11.2021
- Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой
- 17:30 05.11.2021
- Германия не собирается возвращаться к атомной энергетике
- 16:58 05.11.2021
- На территории бывшей промзоны Котляково создадут почти 3000 рабочих мест
- 16:20 05.11.2021
- Moody's: Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали
- 15:51 05.11.2021
- Публикации по поводу гибели российского дипломата в Берлине посольство РФ считает некорректными
- 15:27 05.11.2021
- Во Франции наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19
- 15:00 05.11.2021
- Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать