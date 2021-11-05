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Совер ректоров ВУЗов Москвы и Подмосковья рекомендовал смешанную форму обучения

21:25 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате с возможностью очного присутствия на занятиях для студентов с иммунитетом против ковида или отрицательным тестом. Соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений за подписью его председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева опубликовал в пятницу в своем "Фейсбуке" ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

"Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом; активизировать кампанию в вузах по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета; организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией, используя опыт МГПУ и других университетов", - говорится в документе.

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