Глава Минюста Грузии сказал, что Саакашвили есть каши и пьет соки
21:40 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Он (Саакашвили - прим. ТАСС) сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами", - сказал Брегадзе. На вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-президент пищу, министр ответил: "Да".
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