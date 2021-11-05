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Глава Минюста Грузии сказал, что Саакашвили есть каши и пьет соки

21:40 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"Он (Саакашвили - прим. ТАСС) сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами", - сказал Брегадзе. На вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-президент пищу, министр ответил: "Да".

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