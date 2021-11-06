Директор ЦРУ Бернс приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию по Украине - CNN

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель поездки директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву состояла в том, чтобы дать понять России, что Соединенные Штаты пристально наблюдают за предполагаемым сосредоточением российских войск близ украинской границы. Как сообщил в пятницу телеканал Си-эн- эн со ссылкой на источники, глава американского разведывательного ведомства также должен был понять мотивы Кремля по данному вопросу.

По его сведениям, на встречах в Москве Бернс - бывший посол Соединенных Штатов в России - пытался предостеречь РФ от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск.

Как отмечает телеканал, глава американского разведывательного ведомства в ходе своего официального двухдневного визита на этой неделе также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, где к зиме может начаться новый энергетический кризис. После встреч в Москве, где глава ЦРУ провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, Бернс позвонил в среду президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность американской администрации по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск. Пресс-служба ЦРУ пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить информацию, опубликованную телеканалом.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - "Политико", "Вашингтон пост" и "Форин полиси" - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - отметила дипломат в среду на брифинге.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.