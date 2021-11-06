Более 70% украинцев не одобряют курс страны - опрос
08:40 06.11.2021 Источник: Газета.Ru
Направление, в котором в настоящее время движется Украина, не одобряет 71% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
«По-прежнему подавляющее большинство населения – 71,1% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела движутся в правильном направлении, составляет 15%», — говорится в исследовании.
За последние три месяца этот показатель вырос на 7,1%.
При этом падает доверие украинцев к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Если в августе поддержку Зеленскому выражали 34,1% опрошенных, то в октябре их доля уменьшилась до 28,2%. Газета.Ru
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