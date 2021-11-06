Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицируют на покушение на убийство
08:50 06.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицируют на более тяжкую статью — с хулиганства на покушение на убийство. Как говорится на сайте Следственного комитета, такое решение принято в связи с тем, что «в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет». Полиция установила личности всех нападавших. Трое из них были задержаны накануне, о задержании четвертого столичный главк МВД сообщил только что. Все подозреваемые являются гражданами России 2000-2003 годов рождения, которые приехали из Оренбурга.
Знакомый потерпевшего, 24-летний Никита Уткин, рассказал, что позвал на помощь прохожих, так как понимал, что не справится с четырьмя напавшими. По его словам, отец ребенка просил мужчин разобраться один на один, однако те решили драться группой. Эхо Москвы
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