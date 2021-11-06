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Российские войска могут оказаться на Украине за сутки - Порошенко

09:30 06.11.2021 Источник: Lenta.ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что войска РФ могут добраться до украинской территории за одни сутки. Он рассказал об этом в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», запись которой опубликована на YouTube.

По его словам, президент России Владимир Путин построил для этого несколько железных дорог.

«В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы», — пояснил Порошенко.  Lenta.Ru

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