Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн
10:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более 1 трлн долларов. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.
Инициативу в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как сообщили ранее в Белом доме, подпишет ее в ближайшее время.
План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в частности, предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму 550 млрд долларов в течение пяти лет.
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