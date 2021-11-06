Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более 1 трлн долларов. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как сообщили ранее в Белом доме, подпишет ее в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в частности, предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму 550 млрд долларов в течение пяти лет.