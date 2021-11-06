Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
11:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, они будут осуществляться в течение ноября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.
"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября", - отметили в белорусском Минэнерго.
НОВОСТИ
- 12:00 06.11.2021
- В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:30 06.11.2021
- Тысячам сотрудников американской разведки грозит увольнение за отказ вакцинироваться
- 10:30 06.11.2021
- Закрывшийся в купе поезда Москва - Адлер пассажир ранил полицейского
- 10:00 06.11.2021
- Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн
- 09:30 06.11.2021
- Российские войска могут оказаться на Украине за сутки - Порошенко
- 09:00 06.11.2021
- Перспектив возвращения захваченной США дипсобственности нет - посольство РФ
- 08:50 06.11.2021
- Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицируют на покушение на убийство
- 08:40 06.11.2021
- Более 70% украинцев не одобряют курс страны - опрос
- 08:30 06.11.2021
- Директор ЦРУ Бернс приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию по Украине - CNN
- 21:40 05.11.2021
- Глава Минюста Грузии сказал, что Саакашвили есть каши и пьет соки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать