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НОВОСТИ

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

11:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, они будут осуществляться в течение ноября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября", - отметили в белорусском Минэнерго.

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