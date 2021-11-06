Закрывшийся в купе поезда Москва - Адлер пассажир ранил полицейского
10:30 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер ранил из оружия полицейского, который пытался уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Ночью 6 ноября в полицию на станции "Тула" поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва - Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и требуется наряд полиции.
"К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина - житель Ставрополя 1977 года рождения - закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавшему оказана медицинская помощь.
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