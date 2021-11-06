Кабмин РФ утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств
12:30 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств. Порядок приема и перечень специальностей и вузов утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств", - говорится в сообщении правительства.
При этом отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Поступающим необходимо пройти творческие и профессиональные испытания и собеседование.
"Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Кроме того, отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые", - уточняется в сообщении.
Получить бесплатно второе высшее образование можно будет в 10 вузах: Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Российском институте театрального искусства - ГИТИС, Театральном институте имени Б. Щукина, Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, Школе-студии МХАТ. Также в этом списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.
НОВОСТИ
- 13:00 06.11.2021
- В Москве выявили 6 880 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 06.11.2021
- В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:30 06.11.2021
- Тысячам сотрудников американской разведки грозит увольнение за отказ вакцинироваться
- 11:00 06.11.2021
- Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
- 10:30 06.11.2021
- Закрывшийся в купе поезда Москва - Адлер пассажир ранил полицейского
- 10:00 06.11.2021
- Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн
- 09:30 06.11.2021
- Российские войска могут оказаться на Украине за сутки - Порошенко
- 09:00 06.11.2021
- Перспектив возвращения захваченной США дипсобственности нет - посольство РФ
- 08:50 06.11.2021
- Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицируют на покушение на убийство
- 08:40 06.11.2021
- Более 70% украинцев не одобряют курс страны - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать