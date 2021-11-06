В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 335 случаев, это новый максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных увеличилось до 8 755 930, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в субботу. Уже четыре дня число новых выявленных случаев превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 201. Всего уже выздоровели 7 535 172 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,06% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 188 против 1 192 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 245 635 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,81%, следует из данных штаба.



