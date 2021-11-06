В Москве выявили 6 880 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 880 против 6 407 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 856 649 заболевших, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост составил 0,37%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 98 против 93 днем ранее. Всего в Москве умерли 31 919 человек.