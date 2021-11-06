Прокачка газа в Германию по маршруту Ямал - Европа вновь остановлена, начался реверс
15:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию вновь прекратились в субботу, начался реверс в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час.
Ранее прокачка в Германию по маршруту Ямал - Европа возобновилась в четверг днем после пяти дней остановки и реверсных поставок.
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