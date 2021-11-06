Прокачка газа в Германию по маршруту Ямал - Европа вновь остановлена, начался реверс

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию вновь прекратились в субботу, начался реверс в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час.

Ранее прокачка в Германию по маршруту Ямал - Европа возобновилась в четверг днем после пяти дней остановки и реверсных поставок.