0
0
87
НОВОСТИ

Прокачка газа в Германию по маршруту Ямал - Европа вновь остановлена, начался реверс

15:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию вновь прекратились в субботу, начался реверс в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час.

Ранее прокачка в Германию по маршруту Ямал - Европа возобновилась в четверг днем после пяти дней остановки и реверсных поставок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 06.11.2021
В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте
0
169
13:00 06.11.2021
В Москве выявили 6 880 заразившихся коронавирусом за сутки
0
243
12:30 06.11.2021
Кабмин РФ утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств
0
282
12:00 06.11.2021
В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
327
11:30 06.11.2021
Тысячам сотрудников американской разведки грозит увольнение за отказ вакцинироваться
0
332
11:00 06.11.2021
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
0
330
10:30 06.11.2021
Закрывшийся в купе поезда Москва - Адлер пассажир ранил полицейского
0
383
10:00 06.11.2021
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн
0
360
09:30 06.11.2021
Российские войска могут оказаться на Украине за сутки - Порошенко
0
452
09:00 06.11.2021
Перспектив возвращения захваченной США дипсобственности нет - посольство РФ
0
464

Возврат к списку