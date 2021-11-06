Не желавшие прививаться сотрудники скорой помощи в ЕАО отозвали заявления об увольнении
16:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство сотрудников скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО), написавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться, передумали. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Откровенный разговор с коллективом скорой помощи в Облученском районе ЕАО привел к пересмотру позиции большинства сотрудников, намеревавшихся уволиться. Заявления отозвали все, кроме двух коллег, и их решение никак не связано с необходимостью вакцинироваться. Бригаду облученских медиков покидают фельдшер и медсестра: одна переезжает в другой регион, у второй - изменения в личной жизни", - говорится в сообщении.
Сотрудники скорой проходят обследование у инфекциониста. Если у кого-то будут выявлены объективные противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, эти люди получат медицинский отвод. Несколько человек на прививку уже записались.
Несколько дней назад заявление об увольнении в ЕАО написали сотрудники двух бригад скорой помощи - 26 человек, в том числе восемь фельдшеров, пять медсестер и младший медперсонал.
В автономии по решению Роспотребнадзора работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации. Предприятия и учреждения обязаны до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медицинского отвода, работодатель обязан отстранить его от работы.
Во всех отделениях областной станции скорой медицинской помощи привито 90% сотрудников.
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