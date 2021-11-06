Восемь человек погибли во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в США - СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек погибли и несколько пострадали в субботу в результате давки во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщила газета "Хьюстон кроникл" со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival. Как отметил глава местной пожарной службы, во время концерта люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику. Некоторые начали терять сознание.

Пострадавшие госпитализированы. В результате происшествия концерт был отменен.