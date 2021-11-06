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НОВОСТИ

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование

19:00 06.11.2021 Источник: Известия

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в следующем году, сообщили «Известиям» в Центробанке, Минэкономразвития и комитете Госдумы по финрынку. В частности, необходимо прописать, что цифровым рублем можно расплачиваться, а также урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги. Банки, которые участвуют в пилотном проекте, в целом поддерживают инициативу и указывают на преимущества третьей формы денег для граждан.  Известия

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