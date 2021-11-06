Посол Эфиопии в РФ назвал фейком сообщения об окружении повстанцами Аддис-Абебы

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что Аддис- Абеба окружена антиправительственными войсками - это фейки, распространяемые западными странами. Об этом в субботу заявил ТАСС посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

"Аддис-Абеба не находится в окружении каких-либо сил. Это фейковые новости от западных стран", - сказал посол.

Он также назвал фейками, распространяемыми медиа Тыграя, информацию о захвате города Шева Робит боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

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