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НОВОСТИ

Посол Эфиопии в РФ назвал фейком сообщения об окружении повстанцами Аддис-Абебы

18:00 06.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что Аддис- Абеба окружена антиправительственными войсками - это фейки, распространяемые западными странами. Об этом в субботу заявил ТАСС посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

"Аддис-Абеба не находится в окружении каких-либо сил. Это фейковые новости от западных стран", - сказал посол.

Он также назвал фейками, распространяемыми медиа Тыграя, информацию о захвате города Шева Робит боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

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