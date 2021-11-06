0
0
81
НОВОСТИ

США обратились к ЕС из-за войск РФ «на границе с Украиной» - SZ

19:30 06.11.2021 Источник: Газета.Ru

США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС из-за сообщений о наращивании сил РФ на границе с Украиной. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, США обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

Посольство США в Берлине отказалось комментировать дипломатические контакты. При этом представитель дипмиссии заявил, что США и далее будут поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 06.11.2021
Массовые акции протеста против запрета абортов проходят в Польше
0
0
19:00 06.11.2021
Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование
0
134
18:30 06.11.2021
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе
0
165
18:00 06.11.2021
Посол Эфиопии в РФ назвал фейком сообщения об окружении повстанцами Аддис-Абебы
0
215
17:30 06.11.2021
Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот - Служба госбезопасности Грузии
0
245
17:00 06.11.2021
Восемь человек погибли во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в США - СМИ
0
267
16:00 06.11.2021
Не желавшие прививаться сотрудники скорой помощи в ЕАО отозвали заявления об увольнении
0
332
15:00 06.11.2021
Прокачка газа в Германию по маршруту Ямал - Европа вновь остановлена, начался реверс
0
465
14:00 06.11.2021
В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте
0
392
13:00 06.11.2021
В Москве выявили 6 880 заразившихся коронавирусом за сутки
0
449

Возврат к списку