США обратились к ЕС из-за войск РФ «на границе с Украиной» - SZ
19:30 06.11.2021 Источник: Газета.Ru
США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС из-за сообщений о наращивании сил РФ на границе с Украиной. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.
По их данным, США обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.
Посольство США в Берлине отказалось комментировать дипломатические контакты. При этом представитель дипмиссии заявил, что США и далее будут поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Газета.Ru
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