В Хабаровском крае группа подростков жестоко избила школьника
09:30 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избиение было записано на видео. В субботу оно было распространено в социальных сетях и местных средствах массовой информации.
"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре края", - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
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