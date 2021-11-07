В ближайшие дни резко повысится атмосферное давление - Вильфанд
09:35 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Прогнозируется, что давление будет ниже нормы в ближайшие два дня. В понедельник оно будет самым низким на неделе - 737-740 мм ртутного столба, но уже в среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19-22 мм ртутного столба. Это очень много", - сообщил он.
По данным Гидрометцентра, в среду атмосферное давление в столице достигнет 760 мм рт. ст., а нормой является 748 мм рт. ст. "До конца недели давление будет оставаться высоким", - отметил Вильфанд.
В четверг атмосферное давление будет 757 мм рт. ст., в пятницу - 755 мм рт. ст.
НОВОСТИ
- 09:30 07.11.2021
- В Хабаровском крае группа подростков жестоко избила школьника
- 21:00 06.11.2021
- Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
- 20:30 06.11.2021
- Телеканал для собак запустят в Великобритании
- 20:00 06.11.2021
- Массовые акции протеста против запрета абортов проходят в Польше
- 19:30 06.11.2021
- США обратились к ЕС из-за войск РФ «на границе с Украиной» - SZ
- 19:00 06.11.2021
- Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование
- 18:30 06.11.2021
- Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе
- 18:00 06.11.2021
- Посол Эфиопии в РФ назвал фейком сообщения об окружении повстанцами Аддис-Абебы
- 17:30 06.11.2021
- Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот - Служба госбезопасности Грузии
- 17:00 06.11.2021
- Восемь человек погибли во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать