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В ближайшие дни резко повысится атмосферное давление - Вильфанд

09:35 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в воскресенье и понедельник. Однако в среду ожидается его резкое повышение на 19-22 мм рт. ст., рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируется, что давление будет ниже нормы в ближайшие два дня. В понедельник оно будет самым низким на неделе - 737-740 мм ртутного столба, но уже в среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19-22 мм ртутного столба. Это очень много", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в среду атмосферное давление в столице достигнет 760 мм рт. ст., а нормой является 748 мм рт. ст. "До конца недели давление будет оставаться высоким", - отметил Вильфанд.

В четверг атмосферное давление будет 757 мм рт. ст., в пятницу - 755 мм рт. ст.



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