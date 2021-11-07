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В Ираке было совершено покушение на премьера, десять охранников ранены - СМИ

09:40 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять сотрудников службы охраны премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми получили ранения при атаке на резиденцию главы правительства в Багдаде с помощью заминированного БПЛА. Как сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Хадас", зданию нанесен материальный ущерб.

В ночь на воскресенье было совершено покушение на премьера. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" иракской столицы, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированного беспилотника. Сам премьер не пострадал, о чем он сообщил в "Твиттере". В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.

Сейчас на всех въездах в "зеленую зону" значительно усилены меры безопасности. Согласно заявлению ВС Ирака, которое приводит "Аль-Хадас", "ситуация с безопасностью в "зеленой зоне" стабильная и находится под контролем".



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