При выбросе метана на шахте в Казахстане погибли шесть шахтеров - МЧС

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть шахтеров погибли, еще два пострадали в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.



"7 ноября в 09:30 (06:30 мск) в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана, предположительно, внутри находятся восемь работников", - говорится в сообщении.



По данным МЧС, в шахте находилось 64 работника. "56 человек сразу эвакуировано. В настоящее время идет подъем людей на поверхность. Производственный процесс приостановлен", - пояснили в пресс-службе.



