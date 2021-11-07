При выбросе метана на шахте в Казахстане погибли шесть шахтеров - МЧС
10:10 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"7 ноября в 09:30 (06:30 мск) в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана, предположительно, внутри находятся восемь работников", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в шахте находилось 64 работника. "56 человек сразу эвакуировано. В настоящее время идет подъем людей на поверхность. Производственный процесс приостановлен", - пояснили в пресс-службе.
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