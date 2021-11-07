В Москву 9 ноября придут легкие морозы - Вильфанд
11:10 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет 2-4 градуса, по области - от 0 до 5 градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной - минус 2 - минус 4 градуса", - сообщил он.
По словам Вильфанда, похолодание продолжится в среду, 10 ноября, которая станет самым холодным днем грядущей недели. Ночная температура прогнозируется в диапазоне 6 градусов мороза - 0 градусов, дневная - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла.
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