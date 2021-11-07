В РФ коэффициент распространения коронавируса опустился до единицы - подсчеты ТАСС
11:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель вновь оказался ниже единицы в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,9), Санкт-Петербург (0,93) и Нижегородская область (0,99). В Воронежской области он снизился до единицы.
В Ростовской области индикатор составил 1,02, в Свердловской - 1,03, в Красноярском крае - 1,04, в Московской области, где зарегистрирован новый максимум числа заразившихся коронавирусом за сутки, он поднялся с 1,02 до 1,06. В Самарской области коэффициент снизился до 1,07, что для региона является минимумом с конца октября. В Иркутской области он равен 1,08.
НОВОСТИ
- 12:20 07.11.2021
- За нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявлено обвинение четырем задержанным
- 12:10 07.11.2021
- В России за неделю установлен новый рекорд случаев заражения коронавирусом
- 11:10 07.11.2021
- В Москву 9 ноября придут легкие морозы - Вильфанд
- 10:10 07.11.2021
- При выбросе метана на шахте в Казахстане погибли шесть шахтеров - МЧС
- 09:40 07.11.2021
- В Ираке было совершено покушение на премьера, десять охранников ранены - СМИ
- 09:35 07.11.2021
- В ближайшие дни резко повысится атмосферное давление - Вильфанд
- 09:30 07.11.2021
- В Хабаровском крае группа подростков жестоко избила школьника
- 21:00 06.11.2021
- Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
- 20:30 06.11.2021
- Телеканал для собак запустят в Великобритании
- 20:00 06.11.2021
- Массовые акции протеста против запрета абортов проходят в Польше
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать