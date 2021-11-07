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В РФ коэффициент распространения коронавируса опустился до единицы - подсчеты ТАСС

11:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье опустился на 0,01 и составил 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель вновь оказался ниже единицы в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,9), Санкт-Петербург (0,93) и Нижегородская область (0,99). В Воронежской области он снизился до единицы.

В Ростовской области индикатор составил 1,02, в Свердловской - 1,03, в Красноярском крае - 1,04, в Московской области, где зарегистрирован новый максимум числа заразившихся коронавирусом за сутки, он поднялся с 1,02 до 1,06. В Самарской области коэффициент снизился до 1,07, что для региона является минимумом с конца октября. В Иркутской области он равен 1,08.

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