В России за неделю установлен новый рекорд случаев заражения коронавирусом
12:10 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На этой неделе штаб зарегистрировал 281 305 новых случаев, что на 3,4% превысило показатель предыдущей недели.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней возросло на 53 530, до 986 303, что также стало самым высоким показателем за пандемию, свидетельствуют данные штаба.
Увеличивается и число выздоравливающих - за эту неделю в России вылечились 203 439 человек против 192 618 за предшествующую.
НОВОСТИ
- 12:20 07.11.2021
- За нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявлено обвинение четырем задержанным
- 11:20 07.11.2021
- В РФ коэффициент распространения коронавируса опустился до единицы - подсчеты ТАСС
- 11:10 07.11.2021
- В Москву 9 ноября придут легкие морозы - Вильфанд
- 10:10 07.11.2021
- При выбросе метана на шахте в Казахстане погибли шесть шахтеров - МЧС
- 09:40 07.11.2021
- В Ираке было совершено покушение на премьера, десять охранников ранены - СМИ
- 09:35 07.11.2021
- В ближайшие дни резко повысится атмосферное давление - Вильфанд
- 09:30 07.11.2021
- В Хабаровском крае группа подростков жестоко избила школьника
- 21:00 06.11.2021
- Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
- 20:30 06.11.2021
- Телеканал для собак запустят в Великобритании
- 20:00 06.11.2021
- Массовые акции протеста против запрета абортов проходят в Польше
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать