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В России за неделю установлен новый рекорд случаев заражения коронавирусом

12:10 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом стало максимальным с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На этой неделе штаб зарегистрировал 281 305 новых случаев, что на 3,4% превысило показатель предыдущей недели.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней возросло на 53 530, до 986 303, что также стало самым высоким показателем за пандемию, свидетельствуют данные штаба.

Увеличивается и число выздоравливающих - за эту неделю в России вылечились 203 439 человек против 192 618 за предшествующую.

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