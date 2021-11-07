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НОВОСТИ

В районе Ормузского пролива ВС Ирана начали военные учения "Зольфакар-1400"

13:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Ирана начали в воскресенье военные учения "Зольфакар-1400" в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Тасним.

В маневрах принимают участие пехотные подразделения, механизированные части, ВМС, ВВС и силы ПВО исламской республики. Кроме того, в них задействованы средства радиолокационной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

Иранские вооруженные силы проводят учения в этом районе на ежегодной основе.

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