Этой зимой КНР с трудом сохранят энергетический баланс - электросетевая корпорация

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай предстоящей зимой будет с трудом поддерживать приемлемый энергетический баланс, а "в отдельных случаях" испытывать нехватку электричества. Об этом сообщила в воскресенье Государственная электросетевая корпорация КНР.



"Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем иметь строго ограниченные ресурсы для сохранения [энергетического] баланса. В отдельных случаях будет ощущаться нехватка [электроэнергии]", - говорится в распространенном заявлении.



В нем уточняется, что указанные трудности обусловлены прежде всего сезонным характером роста спроса на электричество в холодное время года, а также снижением зимой во многих реках уровня воды, используемой гидроэлектростанциями для выработки электроэнергии. "Меры по обеспечению поставок электричества на текущем этапе оказались эффективными, <...> однако нам предстоят упорная борьба и большие испытания", - подчеркивается в документе.



