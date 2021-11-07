Защиту южных границ РФ в Черном море пытаются проверить зарубежные военные корабли - Шойгу
14:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
"Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - продолжил министр.
Шойгу подчеркнул, что "они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах".
"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - добавил глава Минобороны.
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