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После задымления работа кузбасской шахты "Таштагольская" частично восстановлена

15:40 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа рудной шахты "Таштагольская" в Кемеровской области, где в пятницу из-за задымления были эвакуированы более 160 горняков, частично восстановлена, предприятие функционирует в штатном режиме, за исключением аварийного участка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании "Евраз ЗСМК", которой принадлежит шахта.

"Предписанием Ростехнадзора остановлены работы в выработке, где произошло задымление, до устранения причин. Работы в остальных выработках ведутся в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

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