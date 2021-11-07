После задымления работа кузбасской шахты "Таштагольская" частично восстановлена

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа рудной шахты "Таштагольская" в Кемеровской области, где в пятницу из-за задымления были эвакуированы более 160 горняков, частично восстановлена, предприятие функционирует в штатном режиме, за исключением аварийного участка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании "Евраз ЗСМК", которой принадлежит шахта.



"Предписанием Ростехнадзора остановлены работы в выработке, где произошло задымление, до устранения причин. Работы в остальных выработках ведутся в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.



