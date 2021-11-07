Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения - Захарова
16:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дипломат обратила внимание на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 ноября, в котором описан соответствующий инцидент. Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.
"Киев нарушает Минские договоренности, - написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале. - Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь".
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