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Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения - Захарова

16:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников в зоне конфликта в Донбассе нарушает Минские соглашения. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 ноября, в котором описан соответствующий инцидент. Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.

"Киев нарушает Минские договоренности, - написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале. - Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь".


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