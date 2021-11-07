Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения - Захарова

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников в зоне конфликта в Донбассе нарушает Минские соглашения. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дипломат обратила внимание на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 ноября, в котором описан соответствующий инцидент. Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.



"Киев нарушает Минские договоренности, - написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале. - Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь".





