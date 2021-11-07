Лондон намерен усилить присутствие в Юго-Восточной Азии - глава МИД Великобритании
17:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На следующей неделе я посещу ряд наиболее динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии - Малайзию, Таиланд и Индонезию. На протяжении длительного периода времени нашим отношениям с такими странами не доставало глубины, но сейчас настало время придать им новый импульс", - написала глава британского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Великобритания должна сформировать крепкие отношения со "следующим поколением экономических сверхдержав и технологических лидеров" с учетом того, что, например, Индонезия к 2050 году "станет четвертой крупнейшей экономикой в мире".
"Учитывая, что ход цифровой революции лишь ускорился во время пандемии [коронавируса], мы хотим собрать вместе единомышленников и создать коалицию технологических революционеров. Таким образом мы сможем добиться того, что выработка глобальных стандартов в таких сферах, как свободный поток данных, будет осуществляться свободными странами, а не авторитарными режимами", - указала Трасс. Она добавила, что сотрудничество с государствами Юго- Восточной Азии по вопросам искусственного интеллекта и создания сетей связи пятого поколения позволит Лондону "не только гарантировать рабочие места для британцев в индустриях будущего, но и создать более безопасный и процветающий мир".
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