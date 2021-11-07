Саакашвили отказался от приема лекарств после публикации кадров, на которых он ест - врач
19:00 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", - сказал он после визита к Саакашвили. На вопрос о связи этого отказа с публикацией видео Кипшидзе ответил утвердительно.
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в субботу распространила видео, из содержания которого следует, что объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. На записи политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Он выглядит немного похудевшим, но не изможденным. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что Саакашвили ест каши и пьет соки, хотя и объявлял об отказе от еды.
НОВОСТИ
- 20:20 07.11.2021
- Релиз фильма "Мы" по антиутопии Замятина перенесен на сентябрь 2022 года - режиссер
- 19:10 07.11.2021
- Для расследования покушения на премьера Ирака создана спецкомиссия
- 17:20 07.11.2021
- Лондон намерен усилить присутствие в Юго-Восточной Азии - глава МИД Великобритании
- 16:30 07.11.2021
- Впервые за год в Японии за сутки не зафиксировано смертей из-за коронавируса
- 16:20 07.11.2021
- Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения - Захарова
- 15:40 07.11.2021
- После задымления работа кузбасской шахты "Таштагольская" частично восстановлена
- 15:30 07.11.2021
- Из Эфиопии эвакуируют семьи дипломатов Израиля - СМИ
- 14:20 07.11.2021
- Защиту южных границ РФ в Черном море пытаются проверить зарубежные военные корабли - Шойгу
- 14:10 07.11.2021
- Этой зимой КНР с трудом сохранит энергетический баланс - электросетевая корпорация
- 13:20 07.11.2021
- В районе Ормузского пролива ВС Ирана начали военные учения "Зольфакар-1400"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать