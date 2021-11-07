Саакашвили отказался от приема лекарств после публикации кадров, на которых он ест - врач

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, отказался от приема лекарств после публикации Минюстом кадров, на которых он принимает пищу. Об этом в воскресенье сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.



"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", - сказал он после визита к Саакашвили. На вопрос о связи этого отказа с публикацией видео Кипшидзе ответил утвердительно.



Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в субботу распространила видео, из содержания которого следует, что объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. На записи политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Он выглядит немного похудевшим, но не изможденным. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что Саакашвили ест каши и пьет соки, хотя и объявлял об отказе от еды.



