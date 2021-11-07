Релиз фильма "Мы" по антиутопии Замятина перенесен на сентябрь 2022 года - режиссер
20:20 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У фильма "Мы" появилась дата релиза - 8 сентября 2022 года", - написал он.
Ранее компания-прокатчик "Каро-премьер" сообщила, что фильм появится на экранах российских кинотеатров осенью этого года. Однако, как объяснил режиссер, сроки релиза пришлось изменить ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "В 2018 году был снят фильм, в начале 2019 года был готов монтаж. И вот, казалось бы, все - выпускать. Но на долю фильма выпала пандемия. Мы не могли понять, когда объявлять дату", - сообщил Дульян.
Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Сценарий основан на одноименном романе Замятина, который был написан более ста лет назад. Роли в картине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.
НОВОСТИ
- 19:10 07.11.2021
- Для расследования покушения на премьера Ирака создана спецкомиссия
- 19:00 07.11.2021
- Саакашвили отказался от приема лекарств после публикации кадров, на которых он ест - врач
- 17:20 07.11.2021
- Лондон намерен усилить присутствие в Юго-Восточной Азии - глава МИД Великобритании
- 16:30 07.11.2021
- Впервые за год в Японии за сутки не зафиксировано смертей из-за коронавируса
- 16:20 07.11.2021
- Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения - Захарова
- 15:40 07.11.2021
- После задымления работа кузбасской шахты "Таштагольская" частично восстановлена
- 15:30 07.11.2021
- Из Эфиопии эвакуируют семьи дипломатов Израиля - СМИ
- 14:20 07.11.2021
- Защиту южных границ РФ в Черном море пытаются проверить зарубежные военные корабли - Шойгу
- 14:10 07.11.2021
- Этой зимой КНР с трудом сохранит энергетический баланс - электросетевая корпорация
- 13:20 07.11.2021
- В районе Ормузского пролива ВС Ирана начали военные учения "Зольфакар-1400"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать