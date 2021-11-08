С сегодняшнего дня россияне могут получить новый сертификат о вакцинации
09:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни россияне могут получить с понедельника, документ доступен на двух языках - русском и английском, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года", - говорится в документе.
Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При этом сведения после введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и на портале госуслуг. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.
При желании граждане могут получить новый сертификат на бумажном носителе, однако для этого следует самостоятельно обратиться в МФЦ. Проживающим в сельской местности или на отдаленных территориях документ должны предоставить исполнительные власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.
Новый сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном ковиде. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода. "В случае появления обновленных данных о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции и (или) перенесенном заболевании <...>, сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных в него сведений", - говорится в порядке введения сертификата, утвержденном Минздравом.
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