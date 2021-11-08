0
0
144
НОВОСТИ

Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России

09:05 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом властям регионов были даны полномочия продлевать их по своему усмотрению - вводить нерабочие дни до или продлевать после общероссийских.

Первым регионом, объявившим о продлении нерабочих дней еще на неделю - по 14 ноября, стала Новгородская область, которая ранее также досрочно ушла на "длинные выходные" - с 25 октября. Глава региона Андрей Никитин решил продлить этот режим в области задолго до окончания общероссийских нерабочих дней - с 1 ноября. Такое решение региональные власти приняли из-за роста числа заразившихся коронавирусом, министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева отмечала, что обстановка с заболеваемостью в регионе остается "достаточно сложной".

В Сибири режим нерабочих дней также до 14 ноября продлен в Томской области из-за напряженной эпидемиологической обстановки и низкого уровня вакцинации граждан. Нерабочие дни в Челябинской и Курской областях продлили до 12 ноября включительно, однако в Курской они начались еще с 25 октября. Как отмечал губернатор Курской области Роман Старовойт, необходимость продлить ограничения возникла на фоне нехватки кислорода для ковид-госпиталей на уровне около 6 тонн в сутки.

Власти Смоленской области продлили режим нерабочих дней, введенный с 28 октября, до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский отметил, что в регионе фиксируются нарушения ограничительных мер со стороны бизнес-сообщества, в том числе масочного режима, а граждане старше 60 не соблюдают обязательную самоизоляцию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 08.11.2021
Под Ярославлем пресечено нелегальное производство сигарет с оборотом 100 млн руб. в год
0
19
10:00 08.11.2021
Прожиточный минимум предложили поднять до 20 000 рублей
0
35
09:32 08.11.2021
В РФ предложили обнулить пошлины на импорт мяса
0
96
09:20 08.11.2021
Байден отвергает идею Трампа о том, что «Америка прежде всего» - Салливан
0
113
09:00 08.11.2021
С сегодняшнего дня россияне могут получить новый сертификат о вакцинации
0
157
20:20 07.11.2021
Релиз фильма "Мы" по антиутопии Замятина перенесен на сентябрь 2022 года - режиссер
0
673
19:10 07.11.2021
Для расследования покушения на премьера Ирака создана спецкомиссия
0
713
19:00 07.11.2021
Саакашвили отказался от приема лекарств после публикации кадров, на которых он ест - врач
0
792
17:20 07.11.2021
Лондон намерен усилить присутствие в Юго-Восточной Азии - глава МИД Великобритании
0
811
16:30 07.11.2021
Впервые за год в Японии за сутки не зафиксировано смертей из-за коронавируса
0
887

Возврат к списку