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Байден отвергает идею Трампа о том, что «Америка прежде всего» - Салливан

09:20 08.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Джо Байден открыто отвергает идею своего предшественника Дональда Трампа о том, что «Америка прежде всего». Об этом рассказал советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. По мнению господина Байдена, принцип 45-го президента на самом деле делает Америку последней.

«Президент Байден глубоко отошел от политики президента Трампа и открыто отверг идею "Америка прежде всего". На самом деле, он говорил, что "Америка прежде всего" делает Америку последней»,— сказал господин Салливан CNN.  Коммерсантъ

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