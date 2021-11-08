Байден отвергает идею Трампа о том, что «Америка прежде всего» - Салливан

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Джо Байден открыто отвергает идею своего предшественника Дональда Трампа о том, что «Америка прежде всего». Об этом рассказал советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. По мнению господина Байдена, принцип 45-го президента на самом деле делает Америку последней.

«Президент Байден глубоко отошел от политики президента Трампа и открыто отверг идею "Америка прежде всего". На самом деле, он говорил, что "Америка прежде всего" делает Америку последней»,— сказал господин Салливан CNN. Коммерсантъ