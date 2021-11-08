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НОВОСТИ

Прожиточный минимум предложили поднять до 20 000 рублей

10:00 08.11.2021

В России необходимо изменить методику расчета прожиточного минимума и поднять этот показатель до 20 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Для определения прожиточного минимума используется специальная методика. Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2%. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан. На наш взгляд, прожиточный минимум должен быть не менее 20 тысяч рублей», — сказал Ярослав Нилов.

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