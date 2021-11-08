В Греции врачи обманывали антипрививочников и кололи им вакцину - СМИ

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Греции врачи тайно кололи вакцину антипрививочникам. Местные антиваксеры платили медикам по 400 евро за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от COVID-19.

Врачи брали деньги, но вводили таким пациентам препарат Pfizer, сообщает греческий телеканал Mega TV.

Всего более 100 тысяч человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что пациентов с поддельными сертификатами всё же менее 100 тысяч.

Теперь некоторые граждане столкнулись со сложной юридической и социальной проблемой, ведь они получили вакцину против своей воли. «Обманутые пациенты» могут пожаловаться на врачей за медицинскую услугу, оказанную без согласия. Однако перед этим им придётся признать факт дачи взятки, за который грозит серьёзное наказание. Говорит Москва