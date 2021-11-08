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Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии

10:32 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. Это также предусмотрено в поручениях Михаила Мишустина. За организацию отвечают МГУ имени М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина", - говорится в сообщении.

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