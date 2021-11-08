Москвичам в «Активном гражданине» предложат проголосовать по проектам развития столичных парков – Собянин

10:30

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о запуске серии голосований на портале «Активный гражданин» по проектам, связанным с благоустройством столичных улиц и парков.

«По программе «Мой район» планируем благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Многие проекты включены в план будущего города по просьбам москвичей. В ближайшие недели на платформе «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в ходе которых жители города смогут высказать свое мнение по проектам благоустройства конкретных улиц и парков», — пишет в своем блоге градоначальник.

Он обращает внимание, что окончательное решение по созданию программы качественной городской среды на 2022 год будет принято по итогам голосования.

Мэр рассказал, что в планы следующего года будут включены парки и улицы по всей территории Москвы, отметив, что «Создание качественной городской среды - это бесконечный процесс улучшений».

Говоря о проекте по благоустройству парка «Покровское-Стрешнево», Собянин отметил, что эта обширная «зеленая» зона (свыше 200 га.) между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе, любимое место отдыха для 120 тыс. горожан, жителей районов Войковского и Покровское-Стрешнево.

По его словам, «В глазах местных жителей парк «Покровское-Стрешнево» - место активного отдыха для прогулок с детьми, катания на велосипедах и дружеских пикников. Но в то же время - это настоящий лес, где можно наслаждаться тишиной и покоем, отдыхая от городской суеты».

Он заметил, что хоть парк и располагает инфраструктурой для активного отдыха (в парке есть детские площадки, футбольные поля, воркаут и велодорожки), но она сильно устарела.