Суд Нижнего Новгорода признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США
11:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников осужденного на 16 лет колонии за шпионаж Пола Уилана о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Оставить без изменения", - сказал судья Николай Волков.
Ранее защитники Пола Уилана подали ходатайство в Мосгорсуд о передаче Уилана США для дальнейшего отбытия наказания. В качестве основания для передачи адвокаты ссылались на Конвенцию о передаче осужденных лиц, которая предусматривает такую возможность. Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос и отдал его на рассмотрение в суд в Мордовии, где осужденный отбывает наказание. В суде позднее сообщили, что ходатайство на основании ст. 470 УПК РФ оставлено без рассмотрения, направлено в Министерство юстиции Российской Федерации для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом США.
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