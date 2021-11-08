0
0
77
НОВОСТИ

Суд Нижнего Новгорода признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США

11:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников осужденного на 16 лет колонии за шпионаж Пола Уилана о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Оставить без изменения", - сказал судья Николай Волков.

Ранее защитники Пола Уилана подали ходатайство в Мосгорсуд о передаче Уилана США для дальнейшего отбытия наказания. В качестве основания для передачи адвокаты ссылались на Конвенцию о передаче осужденных лиц, которая предусматривает такую возможность. Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос и отдал его на рассмотрение в суд в Мордовии, где осужденный отбывает наказание. В суде позднее сообщили, что ходатайство на основании ст. 470 УПК РФ оставлено без рассмотрения, направлено в Министерство юстиции Российской Федерации для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 08.11.2021
В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19
0
29
11:20 08.11.2021
Японский премьер назначит на пост помощника сторонника санкций в отношении Китая - Kyodo
0
54
11:05 08.11.2021
Индийские власти обвинили пакистанских военных в обстреле рыбаков
0
85
10:32 08.11.2021
Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии
0
129
10:30 08.11.2021
Москвичам в «Активном гражданине» предложат проголосовать по проектам развития столичных парков – Собянин
0
138
10:20 08.11.2021
В Греции врачи обманывали антипрививочников и кололи им вакцину - СМИ
0
165
10:05 08.11.2021
Под Ярославлем пресечено нелегальное производство сигарет с оборотом 100 млн руб. в год
0
198
10:00 08.11.2021
Прожиточный минимум предложили поднять до 20 000 рублей
0
210
09:32 08.11.2021
В РФ предложили обнулить пошлины на импорт мяса
0
235
09:20 08.11.2021
Байден отвергает идею Трампа о том, что «Америка прежде всего» - Салливан
0
236

Возврат к списку