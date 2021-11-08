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НОВОСТИ

Индийские власти обвинили пакистанских военных в обстреле рыбаков

11:05 08.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Индии обвинили пакистанских военных в обстреле своих рыбаков. В Нью-Дели говорят, что в результате инцидента на границе погиб один человек, еще один ранен. Местный телеканал NDTV передает, что индийское руководство намерено обсудить случившееся по дипломатическим каналам с пакистанской стороной. Береговая охрана обеих стран регулярно задерживает рыбаков за нарушение границы в Аравийском море. В то же время довольно редко такие инциденты сопровождаются стрельбой.  Эхо Москвы

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