Индийские власти обвинили пакистанских военных в обстреле рыбаков

11:05 Источник: Эхо Москвы

Власти Индии обвинили пакистанских военных в обстреле своих рыбаков. В Нью-Дели говорят, что в результате инцидента на границе погиб один человек, еще один ранен. Местный телеканал NDTV передает, что индийское руководство намерено обсудить случившееся по дипломатическим каналам с пакистанской стороной. Береговая охрана обеих стран регулярно задерживает рыбаков за нарушение границы в Аравийском море. В то же время довольно редко такие инциденты сопровождаются стрельбой. Эхо Москвы