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В России три недели регистрируют более 1 тыс. смертей из-за коронавируса за сутки

12:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 400, до 8 834 495. Об этом сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 25 582. Всего уже выздоровели 7 587 560 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 190 против 1 179 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 248 004 пациента. Таким образом, уже три недели подряд в стране регистрируют более 1 тыс. смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

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