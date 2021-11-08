В России три недели регистрируют более 1 тыс. смертей из-за коронавируса за сутки
12:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 400, до 8 834 495. Об этом сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 25 582. Всего уже выздоровели 7 587 560 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 85,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 190 против 1 179 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 248 004 пациента. Таким образом, уже три недели подряд в стране регистрируют более 1 тыс. смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:05 08.11.2021
- Сокращение срока действия QR-кодов не обсуждалось и не обсуждается - Песков
- 13:00 08.11.2021
- Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ отношения РФ и США, региональные конфликты - Песков
- 12:32 08.11.2021
- Глава Минприроды Козлов пропустит саммит в Глазго из-за положительного теста на ковид
- 12:20 08.11.2021
- В Москве выявили 4 982 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:15 08.11.2021
- Регион Лизинг передал 34 автобуса в Ижевск
- 12:05 08.11.2021
- Якутский "шаман" Габышев не покидал спецмедучреждение в Новосибирске - адвокат
- 11:32 08.11.2021
- В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19
- 11:20 08.11.2021
- Японский премьер назначит на пост помощника сторонника санкций в отношении Китая - Kyodo
- 11:05 08.11.2021
- Индийские власти обвинили пакистанских военных в обстреле рыбаков
- 11:00 08.11.2021
- Суд Нижнего Новгорода признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать