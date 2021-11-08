Якутский "шаман" Габышев не покидал спецмедучреждение в Новосибирске - адвокат
12:05 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Александр Габышев, который называет себя "шаманом", находится в Новосибирском специализированном учреждении и не покидал его. Об этом сообщила в понедельник ТАСС адвокат Габышева Ольга Тимофеева.
"Сегодня разговаривала с лечащим врачом, [Габышев] находится там же, в Новосибирском специализированном учреждении интенсивного наблюдения, никакого побега не имело места быть", - сказала Тимофеева. Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Габышева задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу. Позднее стало известно, что был задержан другой человек, который при задержании представился Габышевым.
В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев оставался в СИЗО, после этого был отправлен в медучреждение. В сентябре 2021 года Верховный суд Якутии признал законным решение назначить Габышеву принудительное лечение.
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