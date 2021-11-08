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В Москве выявили 4 982 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 982 против 4 975 днем ранее. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 866 606 случаев заражения, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,27%.

Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 97 против 96 днем ранее. Всего умерли 32 112 человек.

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